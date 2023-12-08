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Туск рассказал, когда оппозиционное правительство приведут к присяге

Туск заявил, что президент Польши Дуда приведет к присяге правительство в среду

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Kacper Pempel/Reuters

Лидер польской оппозиции Дональд Туск выразил надежду, что президент Анджей Дуда приведет к присяге его правительство в среду. Его слова приводит РИА Новости.

В понедельник польский сейм, где по результатам выборов оппозиция получила большинство мест, выразит вотум недоверия действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому и его правительству. После этого Дональд Туск будет выдвинут на должность премьера, о чем уже договорились оппозиционные силы.

«Я надеюсь, что в среду состоится торжественная церемония присяги», — сказал Туск.

Он также сообщил, что хочет в должности премьера страны отправиться в Брюссель на встречу глав правительств стран Европейского союза (ЕС).

«Не потому, что мною движет спешка, а потому, что, как вы хорошо знаете, в Брюсселе будут приниматься очень важные решения с точки зрения польских интересов — и безопасности, и наших польских финансовых интересов», — подчеркнул Туск.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском. 27 ноября Моравецкий принес присягу премьера Польши.

Ранее в Польше рассказали, в каком случае президент утвердит правительство Туска.

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