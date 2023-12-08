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Бывший премьер Литвы сравнил президента республики с мухой

Экс-премьер Литвы Кубилюс сравнил президента Науседу с мухой

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Депутат Европарламента и бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс сравнил действующего президента республики Гитанаса Науседу с мухой. Такое заявление сделал политик, комментируя решение президента переизбраться на выборах в следующем году, слова Кубилюса приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Много слов о «мы» и о государстве «всеобщего благосостояния»: мне это напоминает анекдот, как муха сидит между рогами тяжело пашущего вола и гордо заявляет, как хорошо мы пашем», — заявил политик.

Кубилюс в Европарламенте представляет партию «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы». Эта партия была основным конкурентом Науседы и на выборах 2019 года.

До этого сообщалось, что Науседа намерен баллотироваться на второй срок на следующих президентских выборах в стране, которые пройдут в 2024 году.

Ранее в Литве призвали конгресс США одобрить помощь Украине.

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