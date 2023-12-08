В США заявили, что помощь Израилю не вредит помощи Украине

США не испытывают трудностей в осуществлении военных поставок одновременно Израилю и Украине, военная помощь двум странам не пересекается. Об этом заявил на конференции в Вашингтоне помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Мы производили боеприпасы многих типов, для всего, от вертолетов до артиллерии (для Израиля. – прим. ред.)»… Но нет пока ничего такого, что могло бы составить прямую конкуренцию тому, что уже планировалось поставить Украине», — заявил Буш.

По его словам, США предоставляют Израилю запасы техники в рамках программы зарубежных военных продаж, за которую платит Израиль, и которые не пересекаются с поставками, идущими на Украину.

До этого в Белом доме оценили оборонные возможности Украины без поддержки США.

Ранее в Пентагоне назвали помощь Украине разумной инвестицией.