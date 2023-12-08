Премьер Японии из-за скандала покинул свою фракцию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида покинул свою фракцию «Котикай», которую он возглавлял до вчерашнего дня, из-за скандала, связанного с долговременным сокрытием финансовых средств фракциями партии и предоставлением «откатов» депутатам. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее было объявлено, что Кисида намеревается уйти с поста главы фракции. Однако в свете развивающегося скандала он принял решение покинуть фракцию с целью независимой и объективной оценки происходящего в партии.

На данный момент особое подразделение Токийской прокуратуры проводит расследование по поводу скрытия средств, полученных пятью фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от сборов денег, организованных для поддержки партии с участием ее политиков. Билеты на эти сборы часто приобретаются представителями японского бизнеса. Согласно закону, если сумма, собранная за один вечер, превышает 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в отчете должны быть указаны имена доноров и суммы пожертвований.

Однако выяснилось, что самая крупная фракция экс-премьера Японии Синдзо Абэ не указала суммы в несколько сотен миллионов иен за пять лет, что эквивалентно нескольким миллионам долларов. Более того, дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленный лимит, ему возвращался «откат» излишка. Эти суммы также не были указаны ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ несколько десятков человек получали такие «откаты» на суммы, достигающие десятков миллионов иен, что соответствует сотням тысяч долларов США.

Возможно, одним из фигурантов станет нынешний генеральный секретарь правительства, «правая рука» Кисиды Хирокадзу Мацуно. Он занимал руководящую должность во фракции Абэ и не мог не знать о происходящем. В последние несколько дней журналисты настойчиво задают ему вопросы о финансовых средствах партии, используемых для этих целей, в связи с тем, что он как спикер правительства проводит ежедневные пресс-конференции, но он уклоняется от ответов.

Тем временем оппозиция уже заявила, что если не получит исчерпывающих объяснений, будет требовать его отставки. Это может серьезно подорвать правительство Кисиды, учитывая, что его рейтинги уже снизились до исторически низких показателей.

Также издание Asahi опубликовало фотографию премьер-министра Японии Фумио Кисиды со встречи с экс-председателем палаты представителей конгресса Ньютом Гингричем.

На фото также оказался глава японского филиала Федерации за всеобщий мир (UPF) Масаёси Кадзикури, имевший дружественные связи со скандально известной религиозной организацией «Церковь объединения». Кроме того, на снимке присутствует бывший глава американского отделения этой организации и один из руководителей UPF Майкл Дженкинс.

Ранее Россия расторгла соглашение о о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.