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В США признали расхождение между словами и действиями Израиля в Газе

Блинкен признал расхождение между заявленными целями и действиями Израиля в Газе

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Jonathan Ernst/Pool TPX IMAGES OF THE DAY/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал расхождение между заявленными целями и действиями Израиля в Газе. С соответствующим заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном в Госдепартаменте.

«Остается разрыв между намерениями по защите гражданского населения и реальными результатами, которые мы наблюдаем на местах», — согласился американский чиновник.

В этой связи он призвал Израиль обратить особое внимание на ряд вопросов, в том числе, на налаживание связи в Газе, а также расширение безопасных зон с отдельных жилых районов до более крупных территорий.

До этого в Израиле сообщили о ракетных обстрелах из гуманитарных зон Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и тысячи вооруженных сторонников движения проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только 21 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.

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