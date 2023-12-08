Глава Пентагона пригрозил отправить «воевать с Россией» родственников конгрессменов

Журналист Такер Карлсон сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил конгрессменам отправкой их родственников на фронт из-за отказа одобрить выделение новых средств в поддержку Украины. Соответствующая публикация размещена на странице Карлсона в социальной сети X.

«Мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией», — процитировал слова Остина журналист.

По словам Такера Карлсона, конгрессменов заставляют выбирать между жизнью близких и спонсированием украинских олигархов.

При этом его коллеги эту цитату не приводят.

До этого Карлсон заявил, что выступающих против Украины политиков в США обвиняют в работе на президента РФ Владимира Путина.

24 апреля телеведущий Такер Карлсон был отстранен от ведения телепередачи на Fox News после 14 лет работы. После этого он запустил свое собственное шоу в Twitter.

12 июня телеканал Fox News потребовал от Такера Карлсона прекратить выступления. По данным СМИ, контент Карлсона является эксклюзивным для телеканала до 31 декабря 2024 года. Телеведущий назвал претензии телеканала нарушающими конституцию США и его свободу слова.

Такер Карлсон получил известность благодаря критическому отношению к политике президента США Джо Байдена и сдержанной поддержке его соперника на президентских выборах 2020 года Дональда Трампа.

Ранее в Белом доме заявили, что США не могут обещать Киеву продолжение помощи из-за разногласий в конгрессе.