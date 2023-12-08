Израиль хочет улучшить отношения с крайне правым правительством Нидерландов

МИД Израиля выразил надежду на улучшение отношений с Нидерландами, где к власти пришла крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Израиля Эли Коэна.

«Я поговорил сегодня с Гертом Вилдерсом и поздравил его с победой на выборах. Вилдерс, настоящий друг Израиля, еще больше укрепит близкие отношения между Израилем и Нидерландами», — написал Коэн в социальных сетях.

Коэн добавил, что выразил Вилдерсу слова благодарности за поддержку Израиля во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября.

До этого Герт Вилдерс, лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой «Партии свободы» (PVV) выразил мнение, что Нидерланды не должны оказывать Украине военную помощь.

Вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он поставил под сомнение возможность вступления Украины в Евросоюз.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.