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Глава МИД Великобритании оценил действия конгресса США по Украине

Кэмерон: конгресс США сделает подарок России, если не выделит помощь Киеву

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Alberto Pezzali/AP

Руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что невозможность конгресса США согласовать военную помощь Украине станет «рождественским подарком» для Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, американская безопасность заключается в европейской безопасности. Кэмерон подчеркнул, что необходимо сохранить единство, передать деньги украинской стороне и «добиться поражения президента РФ Владимира Путина».

Глава МИД Великобритании считает, что если конгресс США не одобрит передачу денег Украине, то этой ситуацией будут довольны только Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Не знаю, как вы, а я не хочу делать никому из них рождественский подарок», — подчеркнул он.

До этого премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала конгресс США как можно скорее выделить финансовую помощь для Украины. Она не сомневается, что пакет помощи будет одобрен, однако выражает сожаление, что этот вопрос стал заложником внутренней политики США.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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