В посольстве России отреагировали на обвинения во вмешательстве в дела Британии

В посольстве России в Лондоне заявили, что Великобритания, обвиняя РФ во вмешательстве во внутренние дела Соединенного Королевства, пытается показать мнимое лидерство на антироссийском фронте, а британская правящая партия консерваторов желает заручиться голосами избирателей перед выборами. Об этом сообщается на сайте дипмиссии РФ.

«Британский МИД громко озвучивает голословные обвинения по извлеченным из нафталина мифам, бытовавшим по большей части в период 2018-2019 гг.», — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты РФ также отметили, что такие обвинения могут быть призваны создать дополнительную рекламу британскому Национальному центру кибербезопасности, указав, что у российской стороны «остаются весомые сомнения» в способности этого центра «произвести атрибуцию подобных кибернападений».

7 декабря стало известно, что посла РФ в Великобритании Андрея Келина вызвали в офис МИД в Лондоне из-за обвинения России во вмешательстве в британскую политику.

По заявлению замглавы МИД Британии Лео Догерти, ФСБ могла прослушивать разговоры госслужащих и высокопоставленных британских политиков. Как сообщал ТАСС, российского посла вызвали после введения санкций против россиян, которые, предположительно, связаны с группировкой хакеров Callisto.

Ранее Медведев заявил, что Британия «была, есть и будет вечным врагом» России.