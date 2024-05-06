Роулинг рассказала, кто из актеров «Гарри Поттера» первым узнал о финале саги

Писательница Джоан Роулинг рассказала, кто из актеров фильмов по ее серии книг «Гарри Поттер» первым узнал о драматическом финале саги. Об этом она поговорила в интервью для своего сайта.

По словам Роулинг, игравший зельевара Северуса Снейпа британский актер Алан Рикман однажды позвонил ей, чтобы спросить, действительно ли его персонаж злодей.

«И тогда он стал единственным, кому я сказала: «Снейп был влюблен в мать Гарри. Ты — двойной агент, но он тебе не нравится, тебе интуитивно неприятен мальчик, похожий на твоего заклятого врага». Я рассказала Алану, что будет дальше — задолго до того, как это случилось в фильмах», — сказала Роулинг.

Накануне Роулинг призналась, что планирует написать еще шесть произведений. На данный момент писательница работает над восьмым романом о частном детективе Корморане Страйке. Она заявила, что будет еще два тома по этой вселенной.

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