Победительница «Маски» Севиль рассказала, кого из участников не смогла раскрыть

Победительница шоу «Маска» Севиль Велиева рассказала «СтарХиту», что не смогла узнать конкурсантов в костюмах Щенка и Матрешки.

«До самого последнего момента не могла понять, кто в Щенке и Матрешке. Для меня это было большим открытием! Восхищаюсь Денисом Клявером, Настей Стоцкой. Зато практически сразу я услышала в Бабочке Люсю Чеботину, быстро узнала трио Змея Горыныча», — отметила Велиева.

Она отметила, что перед финальным выпуском через костюмеров передавала записки трио Змея Горыныча, под маской которого скрывались юмористы Comedy Club Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин. По словам солистки Artik & Asti, ближе к концу шоу больше походило на юмористическую передачу из-за веселой атмосферы на проекте.

«Благодаря команде удалось воплотить каждую мысль. Мы в течение недели продумывали выход, подарки, линию поведения, характер. Во всей этой истории нет понятия конкуренция, я как будто и не видела конкуренции», — резюмировала артистка.

В последнем выпуске «Маски» костюмы сняли Кот — им оказалась Ани Лорак, Бабочка — Люся Чеботина — и трио Змей Горыныч: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин. Победительницей проекта стала солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, скрывавшаяся под маской Енота.

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