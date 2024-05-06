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ВСУ повторно атаковали Белгородскую область дроном-камикадзе

Гладков сообщил о повторной атаке дрона-камикадзе в Борисовском районе

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Настоящий Гладков/Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили повторную атаку дроном-камикадзе в Борисовском районе.

По его словам, целью стал движущийся легковой автомобиль на участке автодороги в районе села Березовка. Пострадавший бригадой скорой доставлен в Центральную районную больницу.

До этого сообщалось, что при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобусы в Белгородской области 40 человек получили ранения. 30 человек, включая детей, были доставлены в больницы. Десять человек получили амбулаторную помощь.

4 мая в Белгороде произошел взрыв, тогда сообщалось о пяти пострадавших, у них были выявлены черепно-мозговые травмы и осколочные ранения разных частей тела. Позже число жителей Белгорода, которые получили ранения в результате произошедшего в городе взрыва, увеличилось до семи человек.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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