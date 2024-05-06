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«Хезболла» атаковала штаб дивизии ЦАХАЛ на Голанских высотах

«Хезболла» сообщила об атаке на штаб дивизии ЦАХАЛ на Голанских высотах

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Omar Sanadiki/Reuters

Ливанское движение «Хезболла» сообщило, что атаковало израильскую военную базу Нафах на Голанских высотах. Об сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее заявление.

«Атака десятками ракет «Катюша» по штабу 210-й дивизии врага на Голанских высотах была предпринята в ответ на ночную бомбардировку израильской армией долины Бекаа между городами Наби-Шит и Аль-Сафари», — говорится в документе.

Отмечается, что в результате атаки несколько человек получили небольшие ранения.

Также в сообщении говорится, что было атаковано поселение Кирьят-Шмона на севере Израиля вблизи границы с Ливаном, а в западном секторе были нанесены удары по шпионской технике на объекте Рамия и по зданиям в поселках Авивим и Штола.

3 мая сообщалось, что отряды шиитского движения «Хезболла» нанесли удар с юга Ливана по штабу 91-й территориальной дивизии «Ха-Галил» и казарме израильской армии в пограничном поселении Биранит.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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