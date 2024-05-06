«Хезболла» атаковала штаб дивизии ЦАХАЛ на Голанских высотах

Ливанское движение «Хезболла» сообщило, что атаковало израильскую военную базу Нафах на Голанских высотах. Об сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее заявление.

«Атака десятками ракет «Катюша» по штабу 210-й дивизии врага на Голанских высотах была предпринята в ответ на ночную бомбардировку израильской армией долины Бекаа между городами Наби-Шит и Аль-Сафари», — говорится в документе.

Отмечается, что в результате атаки несколько человек получили небольшие ранения.

Также в сообщении говорится, что было атаковано поселение Кирьят-Шмона на севере Израиля вблизи границы с Ливаном, а в западном секторе были нанесены удары по шпионской технике на объекте Рамия и по зданиям в поселках Авивим и Штола.

3 мая сообщалось, что отряды шиитского движения «Хезболла» нанесли удар с юга Ливана по штабу 91-й территориальной дивизии «Ха-Галил» и казарме израильской армии в пограничном поселении Биранит.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.