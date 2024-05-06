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В Кремле отреагировали на заявления Украины об использовании Россией ракет КНДР

Песков направил с вопросом о ракетах из КНДР в ВС РФ к военным

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Станислав Красильников/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил направить вопрос о том, что Вооруженные силы страны якобы используют ракеты из Северной Кореи, непосредственного к военным.

Он объяснил, что такой вопрос касается хода специальной военной операции.

Об использовании Россией ракет из КНДР заявляла украинская сторона.

До этого Генштаб Вооруженных сил (ВС) России по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений, которые «пройдут в ближайшее время», будет в том числе отработан весь комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия, добавили в ведомстве.

В сообщении министерства уточняется, что Путин поручил провести тренировочные мероприятия «в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».

3 мая агентство Reuters опубликовало материал о том, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил о праве Украины наносить удары британским оружием по целям внутри России.

Ранее в Кремле прокомментировали намеки Украины на уничтожение Крымского моста.

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