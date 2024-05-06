Бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что к власти на Украине может прийти новое правительство, которое будет готово принять сложившееся положение вещей в конфликте с Россией, поскольку действующий глава государства Владимир Зеленский слишком категоричен в вопросе переговоров с Москвой. Такую точку зрения он высказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам Фримана, Владимир Зеленский может поплатиться за собственную непримиримость, а в Киеве появиться новое правительство, которое согласится признать сложившуюся на земле ситуацию вместо того, чтобы ее отрицать.

С точки зрения бывшего дипломата, многие на Украине осознают необходимость переговоров с Москвой, однако президент Зеленский запретил их проведение. Он призвал отказаться от соответствующего запрета.

Кроме этого, эксперт добавил, что Вооруженные силы Украины, вероятно, не продержатся и до ноября.

3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова рассмотреть предложения по урегулированию конфликта на Украине, но не потерпит, если с ней будут говорить на языке шантажа и угроз.

Ранее на Украине объяснили, почему Киев стал допускать возможность мирных переговоров.