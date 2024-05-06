Дима Билан и Сергей Шнуров поспорили на «Новой фабрике звезд»

Певцы Дима Билан и Сергей Шнуров поспорили на шоу «Новая фабрика звезд» из-за номера Нонны Еганян.

Выпуск был посвящен выступлениям Димы Билана, Еганян спела «Ты должна рядом быть» вместе с рэпером Натаном. Билан пожаловался, что артисты не показали нужных эмоций и не передали взаимоотношения друг с другом на сцене. Он считает, что музыкантам следовало разозлиться в некоторых моментах песни и показать эту экспрессию зрителям.

«Я вижу в этом манеру, нежели отсутствие энергии. Ребят, оставайтесь сами собой. Мы будем пытаться в этих песнях увидеть вас, а не только Диму Билана», — вступился за артистов Шнуров.

Билан поспешил перебить своего коллегу, чтобы уточнить суть своей претензии к музыкантам.

«Сергей, я могу тебя перебить? Я же не говорю, что это было стилистически как-то не так и что певец должен на себя надевать «костюм» другого артиста на себя», — заметил Билан.

В ответ на это солист «Ленинграда» рассердился и отметил, что не давал певцу разрешения себя перебивать в данной ситуации.

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