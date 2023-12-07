США расширили список антироссийских санкций

Минфин США внес в санкционные списки по борьбе с терроризмом и киберпреступностью шесть физических и девять юрлиц, в числе которых двое россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению минфина США, Вашингтон ввел санкции против граждан Йемена, Ливана и Сирии, а также ливанца, у которого, по версии ведомства, есть гражданство России, Сирии и Турции. Рестрикции были введены в отношении российской компании ООО «Русстрой-СК», а также фирм, зарегистрированных в Великобритании, Йемене, Ливане, ОАЭ и Турции.

В числе физлиц с российским гражданством оказались Андрей Коринц и Руслан Перетятько.

До этого минфин США призвал страны G7 и Австралию усилить контроль за соблюдением правил торговли российской нефтью.

Агентство Bloomberg также сообщало со ссылкой на данные российского Минфина, что в октябре РФ заработала на продаже нефти $11,3 млрд. Авторы материала назвали эту сумму «дырой в нефтяных санкциях» против России.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.