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Путин рассказал о контактах с западными инвесторами

Путин: западные инвесторы присутствуют в России, контакты с ними продолжаются

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия продолжает контакты с западными инвесторами, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» в Москве.

«Инвесторы – умные люди, они незримо и так здесь присутствуют. Я очень надеюсь, что мы сможем с ними напрямую общаться. Контакты-то продолжаются, если сказать по-честному. В конечном итоге здравый смысл возобладает, по моему мнению», — заявил Путин.

Перед этим Путин заявил, что отечественный бизнес должен быть открытым и конкурентным, отметив, что Россия ни от кого не закрывается и никого не выгоняет.

Форум ВТБ «Россия Зовет!» проходит в Москве в Центре международной торговли. Его основной темой стала «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Впервые с начала пандемии коронавируса форум проходит в очном формате. В мероприятии принимают участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии. «Газета.Ru» ведет трансляцию.

Ранее Путин обвинил западные элиты в отмене принципов рыночной экономики.

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