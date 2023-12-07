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Китай призвал ЕС к диалогу с Россией по Украине

МИД Китая призвал ЕС к диалогу с Россией о безопасности в Европе и Украине

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Китай призывает Европейский союз (ЕС) к диалогу с Россией по украинскому кризису и безопасности в Европе. С таким заявлением выступил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай-ЕС. Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил Лутун, Пекин призывает европейцев говорить с Россией о событиях на Украине.

«Очень важно посадить русских и украинцев за один стол переговоров о возможном мире. Важно, чтобы европейцы говорили с русскими об архитектуре безопасности в Европе», — сказал он.

Представитель МИД КНР также обратил внимание на важность того, чтобы Москва и Вашингтон вели диалог о стратегической стабильности.

До этого Ван Лутун заявил, что президент России Владимир Путин принимает решения по ситуации на Украине исходя из национальных интересов.

По словам Ван Лутуна, европейские политики иногда призывают Пекин говорить с Путиным о необходимости вывода войск с Украины, однако россияне «очень независимая нация».

«Президент Путин принимает решения, исходя из национальных интересов и безопасности», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ЕС попросит Китай повлиять на Россию по украинскому вопросу.

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