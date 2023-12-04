ЕС попросит Китай повлиять на Россию по украинскому вопросу

Евросоюз собирается попросить Китай, чтобы он оказал влияние на Россию с целью закончить конфликт на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Наш приоритет — Украина. Нам нужно, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию, чтобы остановить конфликт», — ответил чиновник на вопрос о приоритетах ЕС на саммите Евросоюз — Китай, который состоится 7 декабря.

Кроме того, Евросоюз попросит КНР взаимодействовать с Украиной по «формуле мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским, а также участвовать в соответствующих заседаниях.

Саммит ЕС — Китай пройдет в Пекине. В мероприятии будут принимать участие премьер-министр Китая Ли Цян, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель. Последние также проведут встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

До этого фон дер Ляйен заявила, что позиция Китая по отношению к украинскому конфликту определит его будущие отношения с ЕС.

Ранее в Китае призвали ЕС задуматься о рациональности санкций против РФ.