В Армении рассказали, как решить спор с Россией из-за поставок оружия

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что спор между Москвой и Ереваном из-за неполучения оружия можно решить, у России есть возможность доказать, что она привержена своим принципам и подписанным документам. Об этом сообщает «Sputnik.Армения».

«Однако это никак не повлияет на решение Армении обеспечивать свою безопасность», — заявил Симонян.

Он также подчеркнул, что если обязательства со стороны Москвы не выполняются, «а это факт, что они не выполняются», то Ереван должен защищать собственные интересы.

Армения неоднократно обвиняла РФ в затягивании поставок вооружения и техники, которые, по заявлениям армянской стороны, уже были оплачены. В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что республика готова рассмотреть несколько вариантов решения проблемы, включая сокращение долга Армении перед РФ в размере выплаченной за оружие суммы.

До этого Армения отказалась присутствовать на саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. В армянском МИД заверили, что Ереван не собирается выходить из организации. Замглавы МИД Армении Сафарян заявил, что между Москвой и Ереваном

Ранее в МИД Армении оценили встречу с Лавровым в Скопье.