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В МИД Армении оценили встречу с Лавровым в Скопье

Глава МИД Армении Мирзоян назвал встречу с Лавровым в Скопье продуктивной

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Встреча глав МИД Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ в Скопье была продуктивной. Об этом сообщает ТАСС

Мирзоян подчеркнул, что Армения рада возможности использовать контакты с Россией по ряду вопросов, в которых у стран есть общие интересы. По его словам, армянской стороне всегда есть что обсудить с РФ.

«На этот раз министр иностранных дел России представил нам свое видение некоторых недавних геополитических событий и мы поделились своими взглядами на российское восприятие различных чувствительных вопросов. Я считаю, что встреча прошла продуктивно», — добавил Мирзоян.

Он обратил внимание на то, что армянская сторона не была инициатором встречи.

До этого замглавы минобороны Армении Грачья Саркисян заявил, что Ереван не будет подавать в суд на Россию из-за неполучения оружия с ее стороны.

Армения неоднократно обвиняла РФ в затягивании поставок вооружения и техники, которые, по заявлениям армянской стороны, уже были оплачены. В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что республика готова рассмотреть несколько вариантов решения проблемы, включая сокращение долга Армении перед РФ в размере выплаченной за оружие суммы.

Ранее Пашинян отреагировал на заявления о том, что власти страны оставили Карабах.

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