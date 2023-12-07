В правящей партии Грузии заговорили о смещении Зурабишвили

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил о возможном смещении президента страны Саломе Зурабишвили. По его словам, «есть информация, что такой сценарий активно обсуждается», сообщает «Грузия.Online».

«Существует большая вероятность того, что президент уйдет в отставку, фактически будет смещен.... Скорее всего, это может произойти в августе-сентябре», — заявил Кобахидзе.

Кобахидзе предположил, что Зурабишвили может поддержать избирательную кампанию оппозиции или лично принять участие в парламентских выборах.

«Мы все заранее знаем, на чем будет строить свою кампанию оппозиция после выборов, и в этом радикальной оппозиции может понадобиться поддержка Саломе Зурабишвили. Впрочем, можно рассматривать и альтернативный сценарий, когда Зурабишвили уйдет с поста президента в августе-сентябре, чтобы участвовать в парламентских выборах», — сказал он.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства.

16 октября Конституционный суд признал факт нарушения закона со стороны президента Грузии, тем самым дав зеленый свет для начала процедуры импичмента. Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции. После этого процесс перешел в парламент. Реализация импичмента требовала поддержки не только партии власти, но и оппозиции. В итоге «Грузинской мечте» не удалось собрать нужного количества голосов для отстранения Зурабишвили.

Ранее президента Грузии заподозрили в работе на оппозицию.