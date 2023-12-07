Стало известно, на какие меры пойдет Гайана ради защиты Эссекибо

Власти Гайаны планируют усилить меры безопасности на границе с Венесуэлой и привлечь армию США, чтобы защитить богатый нефтью спорный регион Эссекибо. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на президента Гайаны Ирфаана Али.

«Гайана заявила, что усиливает меры безопасности и привлекает вооруженные силы США, чтобы помочь ей защитить богатый нефтью регион Эссекибо», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, по словам источников Bloomberg, Совет Безопасности ООН в пятницу планирует провести закрытое заседание по вопросу спорной территории. Немедленного решения вопроса на данный момент не ожидается, сообщили источники агентства.

До этого сообщалось, что армию Венесуэлы задействуют в управлении спорным регионом Эссекибо.

Ранее госдеп США призывал мирно решить спор между Венесуэлой и Гайаной.