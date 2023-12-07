Госдеп призывал мирно решить спор между Венесуэлой и Гайаной

Госсекретарь США провел телефонный разговор с президентом Гайаны Ирфааном Али, в ходе которого заявил, что Вашингтон призывает к мирному разрешению спора с Венесуэлой. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

«Госсекретарь повторил призыв Соединенных Штатов к мирному разрешению спора и к тому, чтобы все стороны уважали арбитражное решение 1899 года, определяющее сухопутную границу между Венесуэлой и Гайаной, если только стороны не достигнут нового соглашения или компетентный юридический орган не примет иного решения», — сообщило ведомство.

Как отмечается в сообщении, Блинкен и Али приняли к сведению постановление Международного суда от 1 декабря, в котором содержался призыв к сторонам воздерживаться от любых действий, которые могли бы усугубить или продлить спор.

В ходе разговора госсекретарь США также подтвердил непоколебимую поддержку его страной суверенитета Гайаны. Штаты рассчитывают на тесное сотрудничество с Гайаной, как только она займет непостоянное место в Совете безопасности ООН в январе 2024 года.

Народ Венесуэлы 4 декабря проголосовал на референдуме о включении в состав страны Эссекибо — территории, занимающей две трети площади соседней Гайаны. Власти Венесуэлы заявили, что участвовали больше 50% избирателей страны. Из проголосовавших более 90% поддержали присоединение. В то же время СМИ отмечают, что реальная явка была низкой.

Власти Гайаны отказываются отдать свою землю и пригрозили обратиться за помощью в ООН. Группа государств Карибского сообщества выступила с заявлением о поддержке территориальной целостности Гайаны.

Ранее Николас Мадуро призвал создать в Венесуэле 24-й штат на спорной территории.