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В Грузии обеспокоились методами обучения в русскоязычных школах

В Грузии в два раза выросло число русскоязычных школьников

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

В школах Грузии обучается на русском языке порядка 11 тысяч учеников, причем их число после начала специальной военной операции на Украине выросло вдвое. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на результаты исследования, проведенного неправительственной организацией «Центр гражданской интеграции и межэтнических отношений». При этом аналитики отмечают, что есть учебные учреждения, не прошедшие аккредитацию в министерстве образования страны.

По словам авторов исследования, в основном это небольшие частные школы, которые открывают российские релоканты.

Отмечается также, что проблему представляет тот факт, что обучение ведется по российским учебникам, которые не соответствуют грузинским стандартам. По данным аналитиков, на русском языке учатся как местные школьники, так и дети граждан России, Белоруссии и Украины.

До этого минюст Грузии сообщал, что россияне за 11 месяцев 2023 года приобрели в Грузии 5784 квартиры, что на 360 больше, чем за весь прошлый год.

Также, по данным ведомства, граждане РФ стали больше приобретать в Грузии земельные участки — если за весь 2022 год их было куплено 1625, то за 11 месяцев этого года — уже 1872.

Ранее президент Грузии столкнулась с бойкотом внутри страны.

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