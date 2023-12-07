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Нарышкин заявил, что Украина может превратиться для США во «второй Вьетнам»

Глава СВР Сергей Нарышкин: США рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Западные страны из-за невозможности победить Россию попытаются затянуть конфликт на Украине, пытаясь превратить ее во «второй Вьетнам». Так считает глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, чья статья опубликована в журнале «Разведчик».

«Западные политики в силу объективной невозможности добиться военной победы над Россией попытаются максимально затянуть боевые действия и превратить конфликт во «второй Вьетнам» в расчете на наше постепенное истощение в изнурительной борьбе потенциалов», — выразил свое мнение Нарышкин, предположив, что Запад будет добиваться такого результата за счет санкционного давления, поставок Украине военной техники.

Кроме того, Нарышкин предрек ускорение падения международного авторитета Запада в случае продолжения поддержки Киева, так как украинская тема становится все более «токсичной» для трансатлантических государств.

6 декабря президент США Джо Байден обратился к конгрессу по вопросу одобрения запроса администрации на выделение из федерального бюджета дополнительной крупной финансовой помощи Украине до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине декабря. Американский президент обратил внимание, что отказ Вашингтона от помощи Киеву поставит под угрозу поддержку ВСУ и со стороны европейских стран.

В ночь на 6 декабря стало известно, что Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о драматическом политическом сдвиге в США.

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