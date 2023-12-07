Глава ЦИК оценила значимость выборов президента в 2024 году

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что достойно проведенные выборы президента России будут гарантом укрепления страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Грядущие выборы во многом будут гарантом укрепления развития России, ее победы в этой беспощадной геополитической битве», — сказала глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что избирательная система России обладает необходимым запасом прочности.

«Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы», – заявила глава Центризбиркома, добавив, что именно этого требует и ждет народ России.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Решение было принято на заседании в четверг, 7 декабря. Памфилова поблагодарила членов СФ за утверждение соответствующего постановления.

22 ноября Центральная избирательная комиссии (ЦИК) РФ приняла постановления, утверждающие список документов, которые должны будут предоставить в ЦИК кандидаты на пост президента России.

Ранее Памфилова отреагировала на высказывания американских политологов о выборах в России.