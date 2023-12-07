В ЦИК заявили о необходимости принять решение о проведении выборов в новых регионах

До 12 декабря будет принято решение о выборах президента Российской Федерации в новых регионах после консультаций с ведомствами. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает ТАСС.

Она отметила, что проведение дистанционного голосования для граждан РФ, находящихся в других странах, не предусмотрено. По ее словам, это невозможно из-за политики западных государств.

Памфилова подчеркнула, что предстоящие выборы президента Российской Федерации важны как никогда.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. При этом дистанционное электронное голосование на выборах будет проходить только в тех регионах страны, где оно проходило ранее, во избежание каких-либо рисков.

22 ноября Центральная избирательная комиссии (ЦИК) РФ приняла постановления, утверждающие список документов, которые должны будут предоставить в ЦИК кандидаты на пост президента России.

Действующий глава РФ Владимир Путин пока не объявлял, какое решение принял относительно предстоящих президентских выборов, примет он в них участие или нет.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.