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Израиль удвоит количество поставляемого в сектор Газа топлива

Axios: Израиль увеличит поставки топлива в Газу до 120 тысяч литров в день

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Правительство Израиля намерено в два раза увеличить объем топлива, поступающего на территорию сектора Газа. Об этом сообщил портал Axios, сославшись на неназванного чиновника еврейского государства.

Как отметил источник, о важности данного решения заявил министр стратегического планирования страны Рон Дермер. В ходе заседания кабинета министров он указал, что этот шаг необходим для продолжения военной поддержки Израиля со стороны США.

«Израиль увеличит количество топлива, поступающего в Газу, с 60 тыс. литров в день до 120 тыс. литров», — уточняется в публикации.

По информации портала, во время семидневного перемирия в зоне ближневосточного конфликта на территорию сектора Газа поступало около 120 тыс. литров топлива в день. Однако 1 декабря режим прекращения огня был отменен, после чего объем поставляемых в палестинский анклав ресурсов сократился.

До этого канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство еврейского государства одобрило «минимальное» увеличение количества поставляемого в сектор Газа топлива. При этом речь шла именно о южных районах палестинского анклава.

Решение было принято для предотвращения гуманитарного коллапса на упомянутой территории, уточнялось в заявлении. Также в канцелярии добавили, что в дальнейшем руководство страны будет корректировать объемы поставляемого топлива в зависимости от реального положения дел и эпидемической ситуации в секторе Газа.

Ранее в Израиле рассказали, сколько продлится военная операция в секторе Газа.

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