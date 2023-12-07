Посол России в США объяснил, зачем Байден сделал заявление о нападении РФ на НАТО

Заявление президента США Джо Байдена об «атаке» Российской Федерации на НАТО нужно для оправдания расходов США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова размещены в Telegram-канале посольства России в США.

«Такие «страшилки» фабрикуются для оправдания перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на «сдерживание» России», — дипломат.

Также Анатолий Антонов указал, что провокационная позиция властей США о вероятности прямого столкновения американских и российских Вооруженных сил недопустима для ответственной ядерной державы.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Путин «не остановится» в случае победы в украинском конфликте и нападет на страны НАТО. В таком случае, как отметил американский президент, США придется вмешаться, и тогда «американские войска будут сражаться с российскими войсками». К такому развитию событий, по его словам, США совсем не стремятся. Такие заявления лидер США сделал в обращении к конгрессу по поводу выделения нового пакета помощи Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден не исключил вторжение РФ в одну из стран НАТО после победы на Украине.