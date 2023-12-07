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Во Франции отметили особый прием Путина в Саудовской Аравии

Политик Филиппо: Путина в Саудовской Аравии встретили с особыми почестями

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Алексей Никольский/РИА Новости

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин был принят в Саудовской Аравии с большой торжественностью и особыми почестями.

При этом визит главы РФ состоялся на фоне утверждений, что его страна «изолирована на международной арене» и стала «жертвой» санкций главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, написал Филиппо в социальной сети X.

Путин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию 6 декабря для переговоров с наследным принцем королевства, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

Принц, обращаясь к Путину во время переговоров в Эр-Рияде, особо отметил, что российский президент является «дорогим и особенным гостем» на земле Саудовской Аравии. Кронпринц от лица правительства и саудовского народа выразил приветствие главе Российской Федерации.

Путин же в свою очередь заявил, что ничего не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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