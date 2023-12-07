В Перу из тюрьмы вышел экс-президент, осужденный за нарушения прав человека

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, который был осужден на 25-летний тюремный срок за нарушения прав человека во время своего десятилетнего правления в 1990-х годах, был освобожден, когда высший суд страны решил восстановить спорное помилование 2017 года. Об этом пишет Aljazeera.

85-летний Фухимори был освобожден из тюрьмы Барбадилло в Лиме на следующий день после того, как суд постановил восстановить помилование по гуманитарным соображениям, несмотря на критику со стороны Межамериканского суда по правам человека и семей жертв.

Фухимори провел в тюрьме 16 лет после экстрадиции из Чили в 2007 году.

Толпа из его сторонников собралась возле тюрьмы. Фухимори встречали двое его детей — Кейко, трижды провалившийся кандидат в президенты, и Кендзи, бизнесмен.

Фухимори имеет японское происхождение и тем не менее руководил страной с 1990 по 2000 год.

Сторонники считают, что он спас Перу от вооруженной группировки «Светлый путь» и экономического краха.

Критики говорят, что он злоупотреблял демократическими институтами и совершал зверства во время противостояния своего правительства против «Сияющего пути».

Бывший президент был осужден в 2009 году за устранение 25 человек в 1991 и 1992 годах, но в декабре 2017 года был помилован бывшим президентом Педро Пабло Кучински.

Помилование неоднократно отменялось или приостанавливалось судами низшей инстанции под давлением Межамериканского суда и семей жертв, вплоть до решения Конституционного суда, принятого на этой неделе.

В этом же году другого бывшего президента Перу Алехандро Толедо отправили в тюрьму на 18 месяцев.

Ранее перуанские ученые установили, что с 1962 года страна потеряла 56,22% ледникового покрова, причем 175 ледяных шапок исчезли в период с 2016 по 2020 год.