В сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование

Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине не был вынесен на процедурное голосование в сенате США. Об этом, ссылаясь на трансляцию заседания верхней палаты, сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривал выделение Украине, Израилю и Тайваню финансовой помощи в размере $106 млрд. Из этой суммы Киеву предназначалось более половины — $61 млрд.

6 декабря президент США Байден обратился к конгрессу по вопросу одобрения запроса администрации на выделение из федерального бюджета дополнительной крупной финансовой помощи Украине до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине декабря. Американский президент обратил внимание, что отказ Вашингтона от помощи Киеву поставит под угрозу поддержку ВСУ и со стороны европейских стран.

До этого в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.