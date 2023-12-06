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Страны G7 выразили поддержку «формуле мира» Зеленского

Страны G7 выразили поддержку Украине и развитию «формулы мира» Зеленского

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Shutterstock

Страны Группы семи (G7) выразили поддержку Украине и дальнейшему развитию «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. Это следует из заявления саммита «Большой семерки».

«Мы продолжаем поддерживать Украину в развитии мирной формулы… Зеленского», — сказано в документе.

Государства Группы семи также сообщили, что предпринимают дополнительные действия для помощи украинскому государству.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что слова Зеленского о том, что его «формулу мира» поддерживают почти 150 стран, являются лживыми.

В ноябре 2022 года Зеленский представил свою «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.

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