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Путин пригласил саудовского наследного принца посетить Россию

Путин вновь пригласил саудовского кронпринца посетить Москву

Президент РФ Владимир Путин снова пригласил наследного принца Саудовской Аравии, председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда посетить столицу Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Следующая встреча должна быть в Москве», — сказал Путин.

На что саудовский кронпринц ответил, что приедет «несомненно». Российский президент уточнил, что до этого приезд саудовского кронпринца в российскую столицу не состоялся.

В середине ноября наследный принц Саудовской Аравии впервые встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси после восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

В октябре кронпринц заверил президента Палестины Махмуда Аббаса в продолжении поддержки. По его словам, королевство будет продолжать поддерживать палестинский народ в осуществлении его законных прав на достойную жизнь и достижение справедливого и прочного мира.

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз назначил вместо себя главой правительства наследного принца.

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