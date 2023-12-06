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Джонсон извинился за политику Британии во время пандемии

Джонсон извинился за политику Британии во время пандемии COVID-19

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Peter Nicholls/Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения за то, как правительство страны справилось с кризисом, вызванным коронавирусом. По его словам, власти занимались самоуспокоением и изначально недооценили риски, вызванные пандемией. Об этом сообщает Reuters.

Выступая на допросе по делу о COVID-19 Джонсон взял на себя ответственность за все принятые кабинетом министров решения. Он подчеркнул, что «понимает гнев общественности».

Экс-премьер Британии также заявил, что «глубоко сожалеет о боли, потерях и страданиях», и выразил сочувствие семьям пострадавших от COVID-19.

До этого Politico сообщало, что Бориса Джонсона допросят по делу о COVID-19.Бывший премьер-министр ответит на вопросы о принятии правительством решений во время пандемии.

Как отмечает Politico, такое развитие событий может создать трудности бывшему премьеру, который после ухода с должности подвергся критическим высказываниям от бывших помощников и чиновников, ставивших под сомнение политику правительства в период пандемии.

Ранее Борис Джонсон забыл пароль от телефона и не смог показать переписку комиссии по COVID-19.

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