Борис Джонсон забыл пароль от телефона и не смог показать переписку комиссии по COVID-19

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог предоставить комиссии, занимающейся расследованием действием властей в период пандемии коронавируса, из-за того, что якобы забыл пароль от старого мобильного телефона. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на источники.

По данным СМИ, переписка содержалась в мессенджере WhatsApp на телефоне, которым Джонсон перестал пользоваться еще в мае 2021 года. Также сообщается, что в случае неправильного ввода пароля на смартфоне его содержимое будет удалено. На данный момент, телефоном Джонсона занимаются правительственные эксперты в области безопасности.

Ранее в Великобритании депутаты проголосовали за одобрение доклада комитета по привилегиям, согласно которому бывший британский премьер Борис Джонсон солгал парламенту по поводу ковид-вечеринок.

15 июня парламент Великобритании в своем расследовании пришел к выводу, что Джонсон неоднократно сознательно вводил депутатов в заблуждение своими заявлениями относительно вечеринок, нарушающих правила карантина по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что в газете Daily Mail начнет работать новый колумнист — бывший премьер страны Борис Джонсон.