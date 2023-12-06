В ЕС собрались создать единый оборонный рынок

В Евросоюзе планируют сформировать общеевропейский оборонный рынок, чтобы расширить сотрудничество и избежать международных рисков. Об этом пишет Euractiv, ссылаясь на документы Еврокомиссии.

Союз собирается разработать Европейскую стратегию оборонной промышленности (EDIS) и управлять военными поставками на уровне всего блока, это позволит исключить риски для стран-членов.

«Более интегрированный и конкурентоспособный европейский рынок оборонной продукции позволит европейской оборонной технологической и промышленной базе извлекать выгоду из эффекта масштаба, повышая эффективность своих промышленных организаций», — указано в одном из документов.

В ЕС будут выявлять узкие места в цепочках поставок, упрощать трансферты внутри союза, а также совместно использовать производственные мощности и сделать запасы боеприпасов.

Тем временем, стало известно, что выполнить свое обещание и передать Украине 1 млн снарядов к весне 2024 года ЕС не сможет. По данным Bloomberg, на данный момент в рамках инициативы по поставке Киеву снарядов было передано лишь 30% боеприпасов от изначального числа.

Ранее лидер победившей в Нидерландах партии выступил против поставок оружия Украине.