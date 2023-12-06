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Турция ждет от США поставок F-16 для ратификации заявки Швеции в НАТО

Эрдоган заявил, что ждет F-16 от США для ратификации заявки Швеции в НАТО

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет от США поставок истребителей F-16 для завершения процесса ратификации заявки Швеции в НАТО. Об этом сообщает турецкий телеканал Veryansin TV со ссылкой на главу государства.

«Как президент, я внес свой вклад, но у меня также есть ожидания. США должны согласовать это (продажу F-16 Турции. – прим. ред.) со своим Конгрессом, чтобы мы могли предпринять эти шаги (по ратификации заявки Швеции в НАТО. – прим. ред.) одновременно», — приводит телеканал слова Эрдогана.

До этого Эрдоган заявил, что США отправляют Греции самолеты-истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то что Анкара уже предоставила за них деньги.

Ранее Турция освободила экс-сотрудника генконсульства США, осужденного за шпионаж.

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