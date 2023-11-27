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Турция освободила экс-сотрудника генконсульства США, осужденного за шпионаж

В Турции на свободу вышел экс-сотрудник генконсульства США, осужденный за шпионаж

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Depositphotos

В Турции на свободу вышел экс-сотрудник генерального консульства США в Стамбуле Метин Топуз, который был арестован в октябре 2017 года и осужден на восемь лет и девять месяцев в 2020 году за шпионаж и связь с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, он был освобожден в результате отбытого тюремного срока.

В то же время агентство отмечает, что это произошло на фоне того, что правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заинтересовано в покупке истребителей F-16 у Соединенных Штатов, а также пытается привлечь иностранные инвестиции в страну.

Адвокаты Метина Топуза отказались комментировать Bloomberg информацию об освобождении, сославшись на желание семьи.

Ранее бывший сотрудник генерального консульства США в Стамбуле Метин Топуз был приговорен к восьми годам и девяти месяцам тюрьмы за шпионаж и связь с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена Он свою вину не признал и потребовал оправдания.

Дипломатическая миссия США публично отвергла обвинения, потребовала его освобождения, после чего этот вопрос превратился в дипломатическую конфликт, вызвавший напряжение в отношениях Вашингтона и Анкары.

Ранее сообщалось, что США шантажом хотят заставить Турцию прекратить помощь России.

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