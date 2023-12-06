Эксперт объяснил, почему украинские грузовики покидают польскую границу

Сокращение числа грузовиков с гуманитарной помощью на польско-украинской границе обусловлено ужесточением проверок документов. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил экономист Иван Лизан, комментируя сообщения о «странных вещах», происходящих на пунктах пропуска. По словам эксперта, фуры, следующие на Украину, помимо «гуманитарки» могли везти контрафактную продукцию.

«Допустим, отправленный для нужд фронта пикап после пересечения границы окажется дорогим спорткаром. Гуманитарная помощь позволяет относительно легально реализовывать подобные схемы. <...> Я не исключаю, что украинские перевозчики начали уезжать после ужесточения проверки документов, так как официально задекларированный груз и реальное содержимое машины отличались», — отметил Лизан.

6 декабря издание Do Rzeczy, ссылаясь на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши, сообщило, что число украинских грузовиков с гуманитарной помощью заметно сократилось после того, как польские налоговики начали проверку документов у водителей на границе с Украиной.

До этого заместитель председателя украинского правительства, глава министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что экономика страны оказалась заложником блокирования контрольно-пропускных пунктов на польской границе.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.