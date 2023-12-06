Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере полагает, что чествование в канадском парламенте бывшего эсэсовца Ярослава Гунько было позором. Об этом в своем Telegram-канале рассказали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

«То, что произошло в канадском парламенте, я думаю, это был позор», — заявил западный политик пранкерам, поговорившим с ним от лица высокопоставленного африканского чиновника.

Говоря о конфликте Украины и России, премьер Норвегии заявил, что для прекращения боевых действий следует искать дипломатические пути. А бесконтрольные поставки вооружения Киеву приводят к тому, что оружие нелегально попадает в руки третьих лиц, в том числе и ХАМАС.

5 декабря российские пранкеры разыграли вице-канцлера Германии.

9 ноября премьер Эстонии поделилась с пранкерами планами на украинское зерно.

1 ноября премьер Италии пожаловалась пранкерам на миграционную политику ЕС.

Ранее в Оттаве извинились за аплодисменты ветерану СС.