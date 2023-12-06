Политолог объяснил заявление Пентагона о стратегическом поражении Израиля

Так как текущие победы Израиля в Газе сопровождаются большим количеством жертв среди мирного населения, в будущем они могут обернуться для страны тяжелыми последствиями, считает политолог Данила Гуреев. Так он прокомментировал слова главы Минобороны США Ллойда Остина о стратегическом поражении Израиля.

«Принято считать, что проигравшая сторона проигрывает на поле брани, но есть и другие категории поражения — например, дипломатическое, — пояснил Гуреев в беседе с телеканалом «360». — В этом случае дипломаты выигравшей войну стороны не могут заключить договор на выгодных для своей страны условиях».

Также поражение сражающаяся сторона может потерпеть в информационной войне. Говоря о стратегическом проигрыше, подразумевают тотальное поражение в одном из перечисленных пониманий. Так, если Израиль выиграет в конфликте с ХАМАС, он останется в информационном поле как государство, «уничтожающее Газу и мирное население», убежден Гуреев. По этой причине государство настроило против себя весь арабский мир, подчеркнул он.

«Страна оказывается в уязвимом положении, поскольку окружена огромным количеством противников. Со стратегической точки зрения, для Израиля это самоубийство», — добавил эксперт, отметив, что в США это понимают, чем и вызвано заявление Остина.

В то же время Белый дом продолжит поддерживать Израиль, но с учетом крупных репутационных рисков.

Напомним, Ллойд Остин заявил, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может вылиться в стратегическое поражение, если жители Палестины перейдут на сторону группировки ХАМАС. Гражданское население в такой борьбе он назвал «центром тяжести».

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху ранее отверг международное участие в демилитаризации Газы.