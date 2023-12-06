В Госдуме назвали главную угрозу человечеству

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден является главной угрозой человечеству. Слова Шеремета передает РИА Новости.

«Байден является главной угрозой всему человечеству и требует немедленного отлучения от «ядерного чемоданчика» с последующим пристальным наблюдением лучших психиатров», — заявил Шеремет.

Он также предположил, что большинство населения планеты считает сумасшествием шаги президента США по вмешательству в дела суверенных стран путем организации госпереворотов.

До этого Джо Байден заявил, что для Соединенных Штатов будет «абсолютным сумасшествием» не согласовать новую помощь Украине. По его словам, провал в вопросе поддержки Киева противоречит интересам Вашингтона.

Тем временем в американском сенате прошел «секретный брифинг» по помощи Украине. Он закончился скандалом — республиканцы «в ярости» ушли с него через 40 минут после начала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп высказался о способности Байдена участвовать в выборах президента.