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В Госдуме назвали главную угрозу человечеству

Депутат Госдумы Шеремет назвал Байдена главной угрозой человечеству

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Molly Riley/AP

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден является главной угрозой человечеству. Слова Шеремета передает РИА Новости.

«Байден является главной угрозой всему человечеству и требует немедленного отлучения от «ядерного чемоданчика» с последующим пристальным наблюдением лучших психиатров», — заявил Шеремет.

Он также предположил, что большинство населения планеты считает сумасшествием шаги президента США по вмешательству в дела суверенных стран путем организации госпереворотов.

До этого Джо Байден заявил, что для Соединенных Штатов будет «абсолютным сумасшествием» не согласовать новую помощь Украине. По его словам, провал в вопросе поддержки Киева противоречит интересам Вашингтона.

Тем временем в американском сенате прошел «секретный брифинг» по помощи Украине. Он закончился скандалом — республиканцы «в ярости» ушли с него через 40 минут после начала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп высказался о способности Байдена участвовать в выборах президента.

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