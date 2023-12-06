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Визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию назвали неприятным событием для США

Пушков: визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию стал неприятным событием для США

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ стал очень неприятным событием для США и их западных союзников под занавес года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на конец 2023 года антироссийские санкции не сработали и ВВП России продолжает расти. Контрнаступление Украины провалилось, а внутренняя стабильность России в условиях СВО «не дает Западу никаких надежд на социальный кризис», пишет парламентарий.

Он также отмечает, что глобальный Юг отказался присоединиться к позиции Запада, а политика международной изоляции Москвы потерпела крах. Пушков напомнил, что в США возник политический раскол по продолжению поддержки Украины, а возможности поставок их союзников существенно сократились.

«На этом фоне поездка президента России в Саудовскую Аравию и ОАЭ взрывает всю западную стратегию. Это не просто вызов для США и их союзников. Это демонстрация нынешнего соотношения сил в идущем противостоянии и перевод всей ситуации в качественно новую фазу, более благоприятную для России», — написал Пушков.

Президент РФ Владимир Путин во время официальных визитов в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерен обсудить с представителями указанных стран развитие двусторонней торговли. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее в Bloomberg пояснили, о чем говорит визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

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