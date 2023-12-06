СМИ раскрыли, что означает визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Предстоящие визиты президента Российской Федерации Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию свидетельствуют о том, что странам Запада не удалось изолировать его на международной арене. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря, а 7 декабря примет главу Ирана в Кремле.

«Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на меры, принятые США и Европой, направленные на его изоляцию на мировой арене», — говорится в сообщении агентства.

Bloomberg отмечает, что визит происходит в условиях укрепления российской экономики и сложной ситуации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин во время официальных визитов в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерен обсудить с представителями указанных стран развитие двусторонней торговли. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.