Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ раскрыли, что означает визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Bloomberg: визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале планов США

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Предстоящие визиты президента Российской Федерации Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию свидетельствуют о том, что странам Запада не удалось изолировать его на международной арене. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря, а 7 декабря примет главу Ирана в Кремле.

«Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на меры, принятые США и Европой, направленные на его изоляцию на мировой арене», — говорится в сообщении агентства.

Bloomberg отмечает, что визит происходит в условиях укрепления российской экономики и сложной ситуации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин во время официальных визитов в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерен обсудить с представителями указанных стран развитие двусторонней торговли. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий