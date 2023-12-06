Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган заявил о желании Турции дружить с Грецией

Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях

close
100%
Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по итогам заседания Высшего совета сотрудничества подпишет с властями Греции Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве. Слова Эрдогана передает издание «Катимерини».

«Я ему так скажу: Кириакос Кириакос [премьер-министр Греции], друг мой, мы не угрожаем вам, если вы не угрожаете нам. Давайте укреплять доверие между нашими двумя странами. Давайте расширять двустороннее сотрудничество во всех секторах. Давайте проявлять взаимную заботу и беспокойство об историческом и культурном наследии наших стран», — сказал Эрдоган.

Заседание состоится 7 декабря в Афинах.

18 ноября Эрдоган заявил, что Турция и Греция смогут решить все проблемы, если исключат из процесса третьи страны.

До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис говорил, что рассчитывает на преодоления разногласий с Турцией и улучшение отношений между двумя странами

Ранее Эрдоган увидел в действиях Израиля в Газе угрозу безопасности Ближнему Востоку.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий