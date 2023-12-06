Эрдоган заявил о желании Турции дружить с Грецией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по итогам заседания Высшего совета сотрудничества подпишет с властями Греции Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве. Слова Эрдогана передает издание «Катимерини».

«Я ему так скажу: Кириакос Кириакос [премьер-министр Греции], друг мой, мы не угрожаем вам, если вы не угрожаете нам. Давайте укреплять доверие между нашими двумя странами. Давайте расширять двустороннее сотрудничество во всех секторах. Давайте проявлять взаимную заботу и беспокойство об историческом и культурном наследии наших стран», — сказал Эрдоган.

Заседание состоится 7 декабря в Афинах.

18 ноября Эрдоган заявил, что Турция и Греция смогут решить все проблемы, если исключат из процесса третьи страны.

До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис говорил, что рассчитывает на преодоления разногласий с Турцией и улучшение отношений между двумя странами

Ранее Эрдоган увидел в действиях Израиля в Газе угрозу безопасности Ближнему Востоку.