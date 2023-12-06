В Китае предупредили США не вмешиваться во внутренние дела страны

Министр иностранных дел Китай Ван И в ходе телефонных переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном предупредил, что Вашингтон не вправе вмешиваться во внутренние дела китайского государства, в частности в вопросе с «независимостью» Тайваня. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что Китай требует, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали какие-либо силы, выступающие за независимость Тайваня, и не потворствовали им.

Также сообщалось, что дипломаты обсудили усилия американской стороны по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Блинкен поделился с коллегой впечатлениями от недавней поездки в Израиль и Палестину. Он подтвердил настоятельную необходимость всесторонней работы над предотвращением распространения конфликта за пределами ближневосточного региона.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.