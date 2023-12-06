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Блинкен объяснил последствия, если сенат не одобрит помощь Украине

Блинкен заявил, что если сенат не одобрит помощь Киеву, то откроет ящик Пандоры

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Jonathan Ernst/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил опасения относительно отсутствия одобрения нового пакета помощи Украине со стороны сената конгресса. Об этом пишет ТАСС.

Представитель США предупредил, что это может привести к безнаказанности для президента России Владимира Путина и открыть «ящик Пандоры агрессии по всему миру». Блинкен высказал это на мероприятии, организованном некоммерческой организацией «Коалиция глобального лидерства США» в Вашингтоне.

Дипломат также подчеркнул, что одобрение иностранной помощи сенатом конгресса имеет большое значение не только для Украины, но и для Израиля. Он считает, что нужно убедиться, что Израиль будет в состоянии предотвратить повторение атаки со стороны ХАМАС, которая произошла 7 октября.

Блинкен заключил, что те, кто против одобрения дополнительного пакета помощи, на самом деле служат интересам Пекина, Москвы и Тегерана.

По информации газеты Politico, голосование в сенате конгресса США по выделению средств на помощь Украине, скорее всего, состоится 6 декабря. Однако из-за позиции республиканцев шансов на принятие соответствующего законопроекта практически нет. Республиканцы хотят связать помощь Украине с финансированием безопасности на границе с Мексикой для пресечения нелегальной миграции.

Газета The Hill также отмечает, что законопроект, вероятнее всего, не преодолеет первоначальные препятствия из-за разногласий относительно мер, касающихся границы.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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