Блинкен объяснил последствия, если сенат не одобрит помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил опасения относительно отсутствия одобрения нового пакета помощи Украине со стороны сената конгресса. Об этом пишет ТАСС.

Представитель США предупредил, что это может привести к безнаказанности для президента России Владимира Путина и открыть «ящик Пандоры агрессии по всему миру». Блинкен высказал это на мероприятии, организованном некоммерческой организацией «Коалиция глобального лидерства США» в Вашингтоне.

Дипломат также подчеркнул, что одобрение иностранной помощи сенатом конгресса имеет большое значение не только для Украины, но и для Израиля. Он считает, что нужно убедиться, что Израиль будет в состоянии предотвратить повторение атаки со стороны ХАМАС, которая произошла 7 октября.

Блинкен заключил, что те, кто против одобрения дополнительного пакета помощи, на самом деле служат интересам Пекина, Москвы и Тегерана.

По информации газеты Politico, голосование в сенате конгресса США по выделению средств на помощь Украине, скорее всего, состоится 6 декабря. Однако из-за позиции республиканцев шансов на принятие соответствующего законопроекта практически нет. Республиканцы хотят связать помощь Украине с финансированием безопасности на границе с Мексикой для пресечения нелегальной миграции.

Газета The Hill также отмечает, что законопроект, вероятнее всего, не преодолеет первоначальные препятствия из-за разногласий относительно мер, касающихся границы.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.